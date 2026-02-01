Ittas vezetés: 36 sofőrt bírságoltak meg januárban Kárpátalján

A kárpátaljai járőrök az év eleje óta 36 járművezetőt vontak felelősségre azért, mert ittas állapotban ültek volán mögé – közölte a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán.

A hatóság munkatársai emlékeztetnek mindenkit, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt a sofőr nem tudja megfelelően érzékelni a körülötte zajló eseményeket, és csökken a reakcióideje is.

A rendfenntartók közleményükben ismét kihangsúlyozták, hogy a sofőröknek tilos:

ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezetni;

átadni a vezetést olyan személynek, aki alkoholt vagy tiltott szereket fogyasztott;

alkoholt vagy kábítószert fogyasztani balesetet vagy rendőri igazoltatást követően, illetve az ittassági vizsgálat előtt.

Aki ittas állapotban ül volán mögé, az nemcsak a saját, de a többi közlekedő életét is veszélybe sodorja.

Ittas állapotban vagy kábítószer hatása alatt történő vezetésért a minimum pénzbüntetés az első alkalommal 17 000 hrivnya és a vezetői engedély bevonása 1 évre.

Amennyiben ez egy éven belül másodszor is előfordul, a bírság már 34 000 hrivnya lesz, valamint a vezetői engedélyt 3 évre bevonják.

A harmadik esetben a kiszabható bírság 51 000 hrivnya, amihez társul a vezetői engedély 10 évre történő bevonása és a jármű elkobzása, vagy 15 napos letartóztatás, 10 év jogosítványmegvonás és járműelkobzás.

