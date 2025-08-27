ittas sofőr

Ittas vezetés: augusztus eleje óta több sofőrt állítottak elő Kárpátalján

Sz. Kárpáthy Kata Közélet

Augusztus eleje óta negyvenhat ittas vezetésen kapott járművezetőt állítottak bíróság elé Kárpátalján – derült ki a kárpátaljai járőrszolgálat augusztus 27-i közleményéből.

Emlékeztetik a sofőröket, hogy

az ittas vezetés 17 ezertől 51 ezer hrivnyáig terjedő pénzbüntetést, gépjárműelkobzást, illetve a jogosítvány 1 évtől 3 évig való bevonását vonhatja maga után.

Ismételten felelősségteljességre intik a volán mögött ülőket.

Nyitókép: illusztráció, Kárpátalja.ma