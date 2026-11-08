Ittas női sofőrt fogtak a rendőrök Ungváron

Alkoholfogyasztás után ült volán mögé egy nő Ungváron. A járőrök közlekedési szabálysértés miatt állították meg Toyota személygépkocsiját szombat este.

A sofőrrel folytatott beszélgetés során a rendőrök ittasság jeleit észlelték: alkoholszagot éreztek, és a nő beszéde is zavart volt. A helyszíni alkoholszondás vizsgálat 1,27 ezrelékes értéket mutatott.

A gépkocsivezetővel szemben a közlekedési szabályok megsértése és ittas járművezetés miatt indult közigazgatási eljárás. A nőt eltiltották a további vezetéstől.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Járőrrendőrség

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