Ittas toborzótiszt okozott botrányt Ilosván

Egy munkásbrigád erőszakos mozgósítását kísérelte meg a huszti járási Ilosva (Irsava) toborzóközpontjának parancsnoka. Az erősen ittas Olekszij Travov az incidens során fegyvert is viselt – írta Telegram-csatornáján az ismert ungvári újságíró, Vitalij Glagola.

A zavargást okozó katonatiszt a városi híd felújításán dolgozó férfiak csoportját szemelte ki mozgósításra. A munkásokat, akikkel konfliktusba keveredett, a városi toborzóközpontba akarta kényszeríteni.

Az egyik munkás kihívta a rendőrséget, mire a szemtanúk szerint is részeg Travov elmenekült a helyszínről. A toborzótiszt az incidenst követően kórházba került.

Az eset jelentős botrányt kavart, a Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság közleménye szerint belső vizsgálat indult az incidens részleteinek tisztázására. Olekszij Travovot, az ilosvai toborzóközpont parancsnokát a vizsgálat lezárásáig felfüggesztették hivatalából.

Kárpátalja.ma

Forrás: Pro Zahid

Nyitókép: illusztráció