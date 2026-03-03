Ittasan szenvedett közúti balesetet egy férfi a Beregszászi járásban

A rendőrség március 2‑án hajnalban őrizetbe vett egy ittas járművezetőt, aki közúti balesetet okozott.

a baleset Beregkisfaludon (Szilce) történt.

A helyszínre érkező nyomozók megállapították, hogy egy 26 éves alsókaraszlói (Zaricsja) férfi „Volkswagen Golf” típusú személygépkocsival közlekedett, amikor elvesztette az irányítást járműve felett és egy korlátnak csapódott.

A baleset idején a gépkocsiban három személy tartózkodott, a sofőr és két nő.

Az ütközés következtében az egyik utas súlyos sérüléseket szenvedett, és a mentők a kórház intenzív osztályára szállították. A másik utast a helyszínen ellátták, majd ambuláns kezelésre bocsátották.

A rendőrök az eset helyszínén alkoholszondát alkalmaztak a sofőrnél – melynek eredménye 0,86 ezrelék alkoholt mutatott a vérében.

Az ügyben eljárás indult.

A férfit akár 8 év börtönbüntetésre ítélhetik, jogosítványát pedig a hatályos jogszabályoknak megfelelően bevonják.

