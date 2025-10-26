Munkácsi drogbárót tartóztatott le a rendőrség

Tegnap vették őrizetbe a rendőrök drogterjesztés vádjával a Zajec néven ismert Ivan Povidajcsikot és tizenegy bűntársát a munkácsi járásban. A rendvédelmi szervek a nagyszabású rajtaütés során közel ötven házkutatást tartottak – írja Vitalij Glagola ismert ungvári újságíró a Telegram-csatornáján.

A házkutatások során 1 kilogramm metamfetamint és több mint 3,5 millió hrivnya értékű valutát foglaltak le. Őrizetbe vették többek közt a bűnszervezet fejének Vaszil nevű testvérét, valamint Vaszil Vascsinec és Pavlo Boldizsár tettestársakat.

A nyomozás során kiderült, hogy a banda tagjai havonta 1 kilogramm kábítószert adtak el, amivel 2,5 millió hrivnya haszonra tettek szert. Emellett illegális határátlépések szervezésével is gyanúsítják őket.

Vitalij Glagola bejegyzésében felhívja a figyelmet, hogy az elfogott drogbárót a bíróság óvadék fejében már többször szabadon engedte.

