Játékdarabot nyelt le egy hároméves kisfiú a Huszti járásban

Kórházba szállítottak egy hároméves kisfiút, miután lenyelte egy építőjáték egyik alkatrészét – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 16-án.

Az előzetes diagnózis szerint az idegen test a gyermek nyelőcsövébe került, ami súlyos szövődményeket, többek között légzési nehézséget vagy nyelőcsősérülést okozhat.

A helyszínre érkező mentők ellátták a kisfiút, majd további vizsgálatok és kezelés céljából az Ökörmezői Járási Kórházba szállították.

A mentőszolgálat ismét arra figyelmeztetett, hogy a kis méretű játékalkatrészeket, gombelemeket, pénzérméket és más apró tárgyakat gyermekektől elzárva kell tartani. Ha egy gyermek idegen tárgyat nyel le, nem szabad megpróbálni azt házilag eltávolítani vagy enni, inni adni neki, hanem haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

Kárpátalja.ma

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