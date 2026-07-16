Mosókapszulát nyelt le egy hároméves kislány Rahói járásban

Egy pillanatnyi szülői figyelmetlenség majdnem tragédiához vezetett a Rahói járásban, ahol egy hároméves kislány játék közben mosókapszulát vett a szájába és lenyelte annak mérgező tartalmát.

A Kárpátaljai Mentőszolgálathoz július 15-én a déli órákban érkezett a segélyhívás. A helyszínre siető mentőegység kiérkezésekor a gyermek közepesen súlyos állapotban volt. Erősen levertnek tűnt, és folyamatos, intenzív hányással küzdött, amelyet a szervezetébe került háztartási vegyszer váltott ki.

A mentőegység mentőtisztje, Mihajlo Lofergyuk a helyszínen ellátta a kislányt, stabilizálta az állapotát, majd sürgősen a Rahói Járási Kórházba szállították. Az orvosok jelenleg is dolgoznak a gyermek felépülésén és szervezetének méregtelenítésén.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a mosókapszulák nagy koncentrációban tartalmaznak mérgező vegyi anyagokat és felületaktív anyagokat. Lenyelésük súlyos kémiai égési sérüléseket okozhat a nyelőcsőben, a gyomorban és a légutakban, ami kisgyermekek esetében akár életveszélyes állapothoz is vezethet.

A mentőszolgálat arra kéri a szülőket, hogy a háztartási vegyszereket mindig gyermekektől elzárva, lehetőleg zárható szekrényben tárolják, kizárólag eredeti csomagolásukban. Ha egy gyermek mosókapszulát nyel le vagy megrágja azt, azonnal értesíteni kell a mentőket a 103-as segélyhívó számon, és nem szabad otthoni módszerekkel megpróbálni hánytatni vagy gyomormosást végezni, mert ez tovább súlyosbíthatja a sérüléseket.

Hasonló eset nemrég a Beregszászi járásban is történt.

Kárpátalja.ma

Fotó: Illsuztráció. IStock

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