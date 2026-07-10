Mosókapszulákat nyelt le egy kisgyermek a Beregszászi járásban

Kórházba szállítottak egy 1 éves 10 hónapos kisfiút a beregszászi járási Feketeardó (Csornotisziv) községből, miután a gyermek mosókapszulákat nyelt le.

Előzetes információk szerint a gyermek három mosókapszulát vett a szájába és nyelt le. A helyszínre riasztott mentők ellátták a kisfiút, majd a nagyszőlősi kórházba szállították.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek állapota a kórházba szállítás idején kielégítő volt.

A nyitókép illusztráció

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