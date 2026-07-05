Hinta sebesített meg egy kislányt Szolyván

Baleset történt egy szolyvai játszótéren, ahol egy 2 év 8 hónapos kislány megsérült játék közben. Az előzetes információk szerint a gyermeket egy hinta fejen találta, miközben a téren más gyerekek is játszottak.

A helyszínre riasztott mentők a kislánynál agyrázkódást és jobb oldali állkapocssérülést állapítottak meg. Az első ellátást követően a megyei gyermekkórházba szállították további vizsgálatokra és kezelésre.

A mentőszolgálat arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a kisgyermekeket a játszótereken folyamatos felügyelet alatt kell tartani, különösen a hinták, körhinták és más mozgó játékok közelében, ahol pillanatok alatt súlyos sérülések történhetnek.

Kárpátalja.ma

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