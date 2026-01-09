Jegesedés miatt késnek a Kárpátalja felé tartó vonatok

Jelentős késésekről számolt be az Ukrzaliznicja a Kárpátalja irányába közlekedő vonatok esetében. A tájékoztatás szerint az ország több régióját érintő jegesedés miatt összesen 42 vonat közlekedik jelentős késéssel, közülük 18 távolsági és 24 elővárosi járat.

A vasúttársaság közlése szerint a késések oka a kontaktvezetékek eljegesedése, amely komoly fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. A problémák Kárpátalja irányában is érezhetőek, ahol mintegy tíz vonat érintett.

A legnagyobb késések a következő járatoknál tapasztalhatók:

a Zaporizzsja–Kőrösmező (Jaszinya) útvonalon közlekedő 5/6-os számú vonat több mint 6 órás késéssel halad,

a Zaporizzsja–Ungvár viszonylatú 3/4-es vonat több mint 5 órát késik,

a Harkiv–Ungvár útvonalon közlekedő 45/46-os vonat szintén 5 órát meghaladó késéssel közlekedik.

Emellett több mint háromórás késésekre kell számítani a Kijevből Ungvárra, Csapra és Rahóra tartó járatok esetében is.

A késések az Ungvár–Budapest járatot is érintik.

Az Ukrzaliznicja folyamatosan dolgozik a helyzet kezelésén, a késéssel érintett vonatok teljes listája a vasúttársaság hivatalos felületén érhető el. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a vonatok aktuális menetrendjéről.

Kárpátalja.ma