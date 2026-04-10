Jelentős fagyveszély: -5 °C-ig süllyedhet a levegő hőmérséklete éjszaka

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ jelentése szerint április 12-én a megye nagy részén erős fagyok várhatóak. Éjszaka 0 és -5 °C között alakul a levegő hőmérséklete.

A meteorológusok szerint az ilyen mértékű fagyás II. veszélyességi szintnek felel meg.

A legnagyobb károk a virágzási és magházképződési fázisban lévő gyümölcsfákban és növényekben keletkezhetnek. A fagyok a termés egy részének elvesztéséhez vezethetnek, különösen a sárgabarack, az őszibarack és a korai almafajták esetében.

