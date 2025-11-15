Mától ismét igényelhető az ezer hrivnyás támogatás

Ukrajnában ismét elindult a „Téli támogatás” kormányzati program, amelynek célja, hogy 1000 hrivnyás pénzügyi támogatást kapjon minden Ukrajnában tartózkodó állampolgár – közölte Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegram-oldalán.

A támogatás november 15-től december 24-ig igényelhető. A pénzügyi segélyt saját maga vagy gyermeke számára is igényelheti.

A támogatás kétféleképpen igényelhető meg:

  1. A Gyija alkalmazáson keresztül – a kérelem feldolgozását követően a pénzt jóváírják a „Nemzeti visszafizetés” (кешбек) kártyán. Az összeget közüzemi díjakra, gyógyszerekre, ukrán gyártmányú termékekre, postai szolgáltatásokra, könyvekre, jótékonysági célokra használhatja fel, vagy az Ukrán Védelmi Erők részére is felajánlhatja.
  2. Az Ukrpostán keresztül – a kifizetés ebben az esetben egy elkülönített számlára kerül. A jóváírt összeget az Ukrposta fiókjaiban ukrán gyártmányú termékekre, valamint közüzemi szolgáltatások kifizetésére költheti el, esetleg el is adományozhatja.

A támogatás 2026. június 30-ig használható fel.

Nyitókép forrása: UNIAN