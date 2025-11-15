Mától ismét igényelhető az ezer hrivnyás támogatás

Ukrajnában ismét elindult a „Téli támogatás” kormányzati program, amelynek célja, hogy 1000 hrivnyás pénzügyi támogatást kapjon minden Ukrajnában tartózkodó állampolgár – közölte Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegram-oldalán.

A támogatás november 15-től december 24-ig igényelhető. A pénzügyi segélyt saját maga vagy gyermeke számára is igényelheti.

A támogatás kétféleképpen igényelhető meg:

A Gyija alkalmazáson keresztül – a kérelem feldolgozását követően a pénzt jóváírják a „Nemzeti visszafizetés” (кешбек) kártyán. Az összeget közüzemi díjakra, gyógyszerekre, ukrán gyártmányú termékekre, postai szolgáltatásokra, könyvekre, jótékonysági célokra használhatja fel, vagy az Ukrán Védelmi Erők részére is felajánlhatja. Az Ukrpostán keresztül – a kifizetés ebben az esetben egy elkülönített számlára kerül. A jóváírt összeget az Ukrposta fiókjaiban ukrán gyártmányú termékekre, valamint közüzemi szolgáltatások kifizetésére költheti el, esetleg el is adományozhatja.

A támogatás 2026. június 30-ig használható fel.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: UNIAN