Július 10. – a szolgálat közben elhunyt egészségügyi dolgozók emléknapja

Július 10-én immár második alkalommal tartják Ukrajnában a szolgálat közben elhunyt egészségügyi dolgozók emléknapját. A megemlékezés egy országos kezdeményezés elindításával veszi kezdetét, amely azoknak az orvosoknak, ápolóknak és mentősöknek állít emléket, akik az orosz–ukrán háború során mások életének megmentése közben vesztették életüket.

A Szent Pantaleon Rend által életre hívott kezdeményezés célja nemcsak az áldozatot hozó egészségügyi dolgozók emlékének megőrzése, hanem családjaik hosszú távú támogatása is. A programsorozat július 10-től július 27-ig, az ukrán egészségügyi dolgozók napjáig és Szent Pantaleon – az orvosok védőszentje – ünnepéig tart.

Az emléknap egyik központi eseménye az országos néma főhajtás: csütörtökön 14 órakor egyperces csenddel emlékeztek az elhunytakra. Az egészségügyi intézményekben ezt jelképesen a megszűnő szívverés hangja kíséri, míg a mentőszolgálatok és más készenléti szervek lehetőség szerint fény- és hangjelzéseikkel tisztelegnek az áldozatok előtt.

A kezdeményezés részeként kórházakban és egészségügyi intézményekben üres széket állítanak ki orvosi köpenyekkel és az elhunyt egészségügyi dolgozók fényképeivel. Emellett digitális és nyomtatott emlékgyűjtemény is készül, amely megőrzi a háborúban életüket vesztett egészségügyi szakemberek történeteit.

A projekt az ukrán egészségügyi minisztérium támogatásával valósul meg, és a szervezők szerint a nemzetközi közvélemény figyelmét is szeretnék ráirányítani azoknak az orvosoknak és mentősöknek az önfeláldozására, akik gyakran áram nélkül, bombázások közepette vagy óvóhelyeken is folytatták a betegek ellátását.

Kárpátalja.ma

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