Júniusban több mint 600 sofőrt vontak felelősségre a biztonsági öv miatt

Az ukrán KRESZ szerint a biztonsági övet nem csupán a sofőrnek, de minden utasának is be kell kötnie, beleértve a hátsó ülésen utazókat is.

A kárpátaljai járőrőrség sajtószolgálata szerint június folyamán 658 esetben történt azért felelősségre vonás, mert a biztonsági öv nem volt becsatolva.

A rendőrség hangsúlyozza: a biztonsági öveket mindig csatolják be indulás előtt, mert ezzel saját és családtagjai életét is megmentheti. A közlekedési szabályok be nem tartása végzetes következményekkel járhat – tették hozzá.

Kárpátalja.ma