Kábítószer hatása alatt ült volánhoz egy férfi Ungváron

Szeptember 17-én a rendőrjárőrök egy Lada márkájú személygépkocsit állítottak meg az ungvári Artilerijszka utcában. A közlekedési szabálysértésen kapott sofőr drogfogyasztás jeleit mutatta – közölte a Kárpátaljai Járőrszolgálat Facebook-oldalán.

A férfit ezután egy egészségügyi intézménybe vitték, ahol az orvosi vizsgálat megerősítette a kábítószer-használat tényét.

A helyszínre nyomozókat is hívtak. A járőrök által kiszabott bírságok összege meghaladja a 92 000 hrivnyát.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Járőrszolgálat