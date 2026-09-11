Otthonából árulta a metamfetamint egy 39 éves férfi Szerednyén
Kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vett egy 39 éves szerednyei férfit az ungvári járási rendőrség. A hatóságok szerint a gyanúsított rendszeresen metamfetamint értékesített, az adagokat előre kimérte és saját otthonában adta át a vevőknek.
A rendőrök szeptember 10-én vették őrizetbe a férfit, közvetlenül azután, hogy újabb találkozót bonyolított le egyik vásárlójával, és átadta neki a kábítószert. A találkozót a gyanúsított a saját házában szervezte meg.
A nyomozók a férfi otthonában tartott házkutatás során metamfetamint és kannabiszt tartalmazó csomagokat és tasakokat, elektronikus mérleget, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint készpénzt találtak és foglaltak le.
A 39 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték. A nyomozás jelenleg is tart.