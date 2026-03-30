Kábítószer-kereskedőket vettek őrizetbe Kárpátalján

A rendőrség munkatársai két, kábítószer terjesztésére szolgáló csatornát szüntettek meg az Ungvári és a Técsői járásokban – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.

Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság rendfenntartói letartóztattak egy 36 éves, büntetett előéletű ungvári lakost. A gyanúsított metamfetaminnal kereskedett. A lakóhelyén tartott házkutatás során mobiltelefont, készpénzt és további kábítószeres csomagokat foglaltak le a hatóság munkatársai.

A técsői járási Taracközön (Tereszva) egy 18 éves lányt vettek őrizetbe kábítószer-kereskedelem gyanújával. A lányt egy adag kábítószer átadása közben tartóztatták le.

A rendőrség mindkét ügyben büntetőeljárást indított. A gyanúsítottak 6-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak vagyonelkobzással.

