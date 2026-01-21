Kábítószerkereskedőt vettek őrizetbe Ilosván

A hatóság munkatársai Ilosván tartóztattak le egy beregkisfaludi (Szilce) lakost, akit azzal gyanúsítanak, hogy kábítószerrel kereskedett a Huszti járásban – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata január 21-én.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottat akkor vették őrizetbe, amikor épp egyik vásárlójával találkozott. A rendfenntartók kábítószert és készpénzt foglaltak le a helyszínen.

A gyanúsított ideiglenes letartóztatásba került. Tettéért akár 10 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma