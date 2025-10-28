Kábítószerterjesztő csoportot lepleztek le Ungváron

Az ungvári rendőrök lelepleztek egy ungvári csoportot, amelynek tagjai kábítószerek illegális értékesítésével foglalkoztak Kárpátalján – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata október 28-án.

A rendvédelmi szervek közleménye szerint a bűncselekményben három Donyeck megyéből származó lakos – egy 53 és egy 54 éves férfi, valamint egy 41 éves nő – vett részt.

Az illegális árut Kijevben szerezték be. A két férfi a fővárosban álkezelésekre jelentkezett be különböző egészségügyi intézményekben, és szereztek metadont tartalmazó tablettákat. Ezeket a szereket Kárpátaljára szállították, és megyeszerte árusították.

A rendfenntartók az egyik elkövetőt egy ügyféllel folytatott találkozója során vették őrizetbe. Az ügy kapcsán tartott házkutatások során több mint ötven metadontablettát, valamint az illegális tevékenységből származó készpénzt is lefoglalták.

A kábítószer-kereskedőket akár 10 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik, vagyonelkobzással.

Kárpátalja.ma