Kalapáccsal támadt párja édesapjára egy 27 éves munkácsi férfi

Súlyos bűncselekmény történt Munkácson: egy 27 éves helyi lakos alkoholos állapotban megjelent felesége otthonánál, ahol veszekedésbe keveredett a nővel és annak édesapjával.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi előbb szóváltásba keveredett 22 éves feleségével, majd a konfliktus során kalapácsot vett elő, amellyel megfenyegette a nőt, hogy megöli. A vita ezután az asszony 56 éves édesapjára is átterjedt.

A dulakodás közben a támadó kalapáccsal fejen ütötte az idős férfit, aki súlyos testi sérüléseket szenvedett. Az orvosszakértői vizsgálat megerősítette, hogy az áldozat sérülései életveszélyesek voltak.

Az eset kapcsán a rendőrség büntetőeljárást indított ellene. Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Kárpátalja.ma