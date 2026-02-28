Kamionban csempészett hadköteleseket Kárpátaljára egy férfi

Őrizetbe vettek egy 30 éves Vinnyica megyei kamionsofőrt a Munkácsi járásban egy ellenőrzés során, akit az ukrán államhatáron való illegális embercsempészet szervezésével gyanúsítanak.

A nyomozás adatai szerint a férfi üzenetküldő alkalmazáson keresztül kutatott fel „ügyfeleket”, és a katonai ellenőrző pontok megkerülésével a kárpátaljai határokhoz szállította őket. Az ellenőrzések idejére a hadköteles férfiakat a teherautó hálófülkéjében rejtették el. Megérkezésük után az utasok részletes utasításokat kaptak arról, hogyan juthatnak át a határon a kijelölt határátkelők kikerülésével.

Az elfogás a Munkácsi járásban található Klacsanó községben történt egy tervezett ellenőrzés során.

A hatóságok dokumentálták, hogy az egyik kijevi „utas” 1200 dollárt fizetett kriptovalutában a Kárpátaljára való szállításért. Az összeg fennmaradó részét az illegális határátlépés után kellett volna átadnia. Egy másik, Sztrijből érkező Lemberg megyei férfi a nyomozás szerint már 15 ezer dollárt fizetett ki a sofőr bűntársainak. A pénz egy részét szintén kriptotárcára tervezték utalni.

A szállításhoz használt kamiont lefoglalták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene büntetőeljárás indult.

Az ügyész indítványára a bíróság előzetes letartóztatást rendelt el, óvadék letételének lehetőségével. Jelenleg a bűncselekményben részt vevő további személyek azonosítása zajlik.

Kárpátalja.ma