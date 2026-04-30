Többletbevételekből finanszíroznak fejlesztéseket Kárpátalján

A tervezettnél magasabb költségvetési bevételeknek köszönhetően Kárpátalja további forrásokat tud fordítani szociálisan fontos projektek megvalósítására – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó.

A tájékoztatás szerint áprilisban összesen 69,7 millió hrivnyát osztanak szét több kiemelt terület között. A források legnagyobb részét – több mint 23 millió hrivnyát – az oktatási, szociális, kulturális és sportintézmények felújítására, eszközbeszerzésére és fenntartására fordítják.

Az egészségügyi intézmények fejlesztésére 14,5 millió hrivnyát különítettek el, míg 10 millió hrivnyát a szociális szolgáltatóknál dolgozók béremelésére irányoznak elő. Emellett 4,6 millió hrivnyát fordítanak a veteránok támogatására, valamint a katonák és családtagjaik szociális védelmére. További több mint 17 millió hrivnya egyéb megyei programok megvalósítását szolgálja.

A konkrét fejlesztések között szerepel az infektológiai központ egyes helyiségeinek felújítása, valamint új berendezések beszerzése a betegek ellátási körülményeinek javítása érdekében. Emellett korszerűsítik a Kárpátaljai Művészeti Akadémia kazánházát, illetve felújítják a kollégium víz-, csatorna- és részben elektromos hálózatát.

Oktatási intézményekben is terveznek beruházásokat: többek között a Munkácsi Mezőgazdasági Líceum kollégiumának fűtési rendszerét javítják, fejlesztik a Nagybereznai Líceum eszközállományát, valamint új oktatási központot alakítanak ki a Szolyvai Szakképzési Koledzsben.

A közlemény szerint kulturális és sportesemények szervezésére is jut forrás, továbbá a már korábban betervezett keretből 7 millió hrivnyát négy katonai egység támogatására irányítanak.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy a többletforrások a régió adófizetőinek – lakosoknak, vállalkozóknak és cégeknek – köszönhetők, akik hozzájárulnak a térség gazdasági növekedéséhez.

Kárpátalja.ma