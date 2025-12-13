Hideg hétvége elé nézünk Kárpátalján

Az előrejelzések szerint december 13-án és 14-én megmarad a hónap közepére jellemző borús, nyirkos és hűvös időjárás. A meteorológusok a közlekedést nehezítő ködre és csapadékra figyelmeztetnek, ami különösen reggel és az esti órákban lehet veszélyes.

A megye alföldi részén – Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt és Nagyszőlős környékén – szombaton és vasárnap borús, felhős idő várható. Helyenként gyenge eső vagy szitálás, reggel és este köd is előfordulhat.

A levegő hőmérséklete éjszaka 0 és +3 C° körüli lehet, nappal +2 és +6 C° között ingadozik majd. Egyes útszakaszokon jég is előfordulhat.

A hegyvidéki területeken a hideg és borús időjárás havas esőt, helyenként havazást is hozhat. A hőmérő higanyszála éjszakára -3 és -6 C° közé süllyed majd, a nappali hőmérséklet -1 és +2 C° között alakul. A hegyi utakon csúszós jég és korlátozott látási viszonyok várják az autósokat.

Erős légmozgás nem várható, gyenge vagy mérsékelt széllökések tapasztalhatók majd. Az állami szolgálatok fokozott óvatosságra intik a sofőröket, és arra kérik a megye lakóit, hogy vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat utazásaik tervezésekor.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zakarpattya Online