Száznyolcvan külföldit bírságolt meg Kárpátalján a migrációs szolgálat

Idén május 22. és október 30. között zajlott Kárpátalján a „Migráns” nevet viselő akció, amelynek során 180 külföldi kapott közigazgatási bírságot a migrációs jogszabályok megsértése miatt. Az ellenőrzéseket a megyei migrációs szolgálat munkatársai a rendvédelmi szervekkel és a határőrséggel közösen végezték.

Az akció során 68 rendezetlen jogi státuszú külföldit azonosítottak. Közülük 63 személy esetében döntöttek a származási vagy egy harmadik országba történő kényszerű visszatérésről, öt emberrel szemben pedig kitoloncolási határozatot hoztak. Utóbbiak közül négyet már végrehajtottak, két külföldit pedig ideiglenes tartózkodást biztosító központban helyeztek el.

A migrációs szabályok megsértése miatt megbírságolt 180 külföldire összesen 680 ezer hrivnya pénzbüntetést szabtak ki. Emellett 33 ukrán állampolgárt is megbüntettek, amiért megsértették a külföldiek tartózkodására vonatkozó előírásokat; az ő esetükben a bírságok összege 33 150 hrivnya volt.

Az akció eredményeként 75 határozat született arról is, hogy az érintett külföldiek három vagy öt évig nem léphetnek be Ukrajna területére. Emellett egy litván állampolgár önkéntes hazatéréséről szóló döntést is végrehajtottak.

Kárpátalja.ma

Forrás: 1-tv.com.ua

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