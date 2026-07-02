Kárpátaljai kábítószerkereskedőt adtak át a német hatóságok Ukrajnának

Kiadtak Németországból egy 38 éves kárpátaljai férfit, akit a hatóságok egy kábítószer-csempészettel és drogkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet irányításával gyanúsítanak – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata július 2-án.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bűnszervezet működését még 2023-ban leplezték le. Akkor őrizetbe vettek egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy társszervezőként rendszeresen csempészett kábítószert Ukrajnába, valamint három további személyt is, akik a nyomozás szerint a drogok értékesítésében vettek részt.

A nyomozás adatai alapján a csoport havonta legalább félmillió hrivnya értékben adott el kábítószert. A hatóságok már akkor azonosították a hálózat feltételezett vezetőjét, a 38 éves kárpátaljai férfit, aki időközben Németországba menekült. Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd sikerült felkutatni tartózkodási helyét.

A gyanúsítottat a német hatóságok egy nemzetközi határátkelőhelyen adták át az ukrán rendőrségnek. Jelenleg előzetes letartóztatásban van.

A férfit különösen nagy mennyiségű kábítószer csempészésével, valamint szervezett bűnözői csoport tagjaként elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.

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