Bíróság elé állítják az Ungvári Városi Tanács egyik tisztviselőjét

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség vádat emelt az Ungvári Városi Tanács egyik tisztviselője és egy vállalkozó ellen. A vád szerint a város két iskolájának fűtésrendszer-felújítási munkálatai során több mint 1,7 millió hrivnyás kárt okoztak a költségvetésnek.

Mint írták, a kivitelező a munkálatok során a teljesítésigazolásokban túlárazott anyagokat és berendezéseket tüntetett fel, illetve olyan tételeket is szerepeltetett, amelyeket valójában nem is építettek be.

A városi tanács egyik tisztviselője – visszaélve hivatali helyzetével – jóváhagyta és aláírta ezeket a dokumentumokat, lehetővé téve a kifizetéseket. A vádirat szerint csak egy szerződés alapján közel 585 000 hrivnyás kár keletkezett.

A városi tisztviselő és a kivitelező ellen különösen nagy értékre elkövetett csalás és hivatali visszaélés, valamint okirat-hamisítás gyanújával indult eljárás.

A bíróság mindkét gyanúsított esetében házi őrizetet rendelt el, a hivatalnokot pedig felfüggesztették beosztásából a vizsgálat idejére. A kár megtérítésének biztosítása érdekében a hatóságok lefoglalták az érintettek ingó és ingatlan vagyonát, az ügyészség pedig kártérítési keresetet nyújtott be a bírósághoz.

(A cikk megjegyzi: az ukrán alkotmány 62. cikkelye értelmében minden személy addig ártatlannak tekintendő, amíg bűnösségét a bíróság jogerős ítélettel nem állapítja meg.)

Forrás: Kárpátaljai Megyei Ügyészség

Kárpátalja.ma