A kárpátaljai média jövője – kerekasztal-beszélgetés az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen

Média Kárpátalján, Kárpátalja a médiában címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést a kárpátaljai magyar sajtóorgánumok képviselői augusztus 27-én a V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen.

Hírportálunkat, a Kárpátalja.ma-t Bursza Krisztina újságíró, a Kárpátalja hetilapot Darcsi Karolina megbízott főszerkesztő, a Kárpáti Igaz Szót Dunda György lapigazgató, a Kárpátinfót Kovácsné Marton Zsóka újságíró, a TV21 Ungvárt pedig Kulin Zoltán igazgató képviselte. A beszélgetést Lőrinc Ingrid, a KMDFKSZ elnöke moderálta.

A beszélgetésen a média szerepéről a XXI. században, a megújulás fontosságáról, az aktuális trendek, mint a TikTok térhódításáról és annak a sajtófogyasztási szokásokat befolyásoló erejéről, a kárpátaljai és a Kárpát-medencei média ellentéteiről és párhuzamairól, valamint a kárpátaljai sajtó jövőjéről esett szó.

Darcsi Karolina elmondta, hogy a világunkban jelenleg rengeteg információval találkozunk, ami akár zavart is okozhat a hírek tálalása miatt. Kiemelte a közösségi média és a fizetett hirdetések szerepét ebben, amihez a kárpátaljai sajtóorgánumoknak is alkalmazkodniuk kellett idővel.

– A kárpátaljai magyar médiapaletta is átalakult némileg, és alkalmazkodott a modern világhoz – jelentette ki. – Az elektronikus média kezdi átvenni a nyomtatott sajtó szerepét. Ennek kapcsán aláhúzta, hogy pozitívum, hogy Kárpátalja magyar nyelvű újságai fenn tudtak maradni az ismert nehézségek ellenére. Arról is beszélt, hogy a kárpátaljai magyar médiának nem csak a magyarokat, hanem a többségi nemzetet is tájékoztatnia kell az állam nyelvén, aminek eleget tesznek a régió sajtói.

Bursza Krisztina kiemelte a gyorsaság fontosságát a hírközlésben. Mint mondta, ma már a gyorsaságnak és a minőségnek kéz a kézben kell járnia.

– Nagyon fontos a változás és a fejlődés – magyarázta, hozzáfűzve, hogy a hírportál 2018-ban újult meg, nemrég podcasteket, videókat is kezdett a Kárpátalja.ma publikálni. – Az embereknek nemcsak gyors hírek kellenek, hanem érdekességek. Lehet, hogy egy félperces videóösszeállítást hamarabb megnéznek, mintha egy kétoldalas cikket olvasnának el, mert nincs idejük az embereknek. Folyamatosan fejlődni kell.

Fotó: Kárpátalja.ma

Dunda György arról beszélt, hogy a fontos hírek eljuttatásához elengedhetetlen a nézettség, az elérési számok növelése. A folyamatos fejlődés fontossága kapcsán elmondta, hogy a Facebook megjelenésekor nem gondolták még, hogy egyszer a Kárpáti Igaz Szó online elérésének mintegy 80%-át az ismert közösségi oldal által sikerül.

– Az Instagramon való megjelenést is nyilván egy új platformitás megjelenése indította el – mondta, hozzátéve: elképzelhető, hogy a fiatal olvasók bevonzása érdekében új médiafelületeken is nyitni kell a sajtónak.

Kulin Zoltán elmondta, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű médiumok nem önfenntartók, az anyaországi alapítványok tartják fenn. Hozzátette, hogy vannak ellenpéldák is, mint a Vajdaság, ahol a Pannon RTV – a kárpátaljai magyar médiával ellentétben – kap állami támogatást. Kiemelte a regionális és az országos televízió közötti különbségeket és azok céljait.

– Egy országos sajtóval egy regionális nem veheti fel a versenyt, és nem is kell, mert a célja az adott terület igényeit szolgálja ki. Ez az a plusz, ami növelheti a nézettséget és az olvasottságot – jelentette ki. – Éppen ez az a terület, amivel az országos médiumok nem foglalkoznak.

Kitért arra, hogy sok hiányossága van még a kárpátaljai médiának, mivel nem fed le minden réteget.

Kovácsné Marton Zsóka kifejtette, hogy a koronavírus-járvány megviselte a print médiát, mert a terjesztők nem tudtak úgy dolgozni, ahogyan azelőtt.

– Tartalmilag viszont pozitív hatással volt a lapunkra, mert a tudósítások mellett tartalmasabb, olvasmányosabb írások is megjelentek – mondta. Véleménye szerint ebben van a nyomtatott sajtó jövője, mert míg az újság megérkezik, a hírek veszítenek a frissességükből.

Az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemet Tiszapéterfalván augusztus 25-28. között a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a Momentum Doctorandus szervezte a Kárpátaljai Szövetség partnerségével. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Rákóczi Szövetség és a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület támogatásával, továbbá az Újnemzedékkel együttműködve valósult meg.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma