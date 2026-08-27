Kárpátaljai sofőr szenvedett balesetet Ivano-Frankivszk megyében

Halálos közúti baleset történt augusztus 26-án Ivano-Frankivszk megyében, a Verhovinai járásban található R–24-es úton – tudatta a helyi rendőrség.

A rendőrség előzetes információi szerint egy 49 éves, Ivano-Frankivszk megyei lakos Chevrolet Aveójával Verhovina irányába haladt, amikor egy kanyarban áttért a szemközti sávba, és összeütközött a vele szemben közlekedő DAF teherautóval. A teherautót egy 48 éves kárpátaljai férfi vezette.

A személygépkocsi vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A teherautó sofőrjét alkoholtesztnek vetették alá, amelynek eredménye szerint nem állt alkoholos befolyásoltság alatt.

A rendőrség büntetőeljárást indított a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt. A hatóságok vizsgálják a baleset valamennyi körülményét és okát.

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