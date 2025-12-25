Kárpátaljaiak szenvedtek súlyos balesetet Lemberg megyében

Súlyos közlekedési baleset történt december 24-én a Lemberg–Szambir–Ungvár útvonalon, Melynyicsne község közelében – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.

A rendőrség előzetes adatai szerint egy Hyundai Getz és egy Audi Q5 ütközött össze. A Hyundai-t egy 48 éves kárpátaljai nő vezette, míg az Audi Q5-öt egy 33 éves helyi lakos.

A baleset következtében a Hyundai Getz utasa, egy 15 éves kárpátaljai fiú, súlyos sérüléseket szenvedett, ezért azonnal a kórház intenzív osztályára szállították.

Az eset kapcsán a rendőrség eljárást indított. Vizsgálják a baleset okait és körülményeit.

