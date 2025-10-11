Kárpátaljaiakat szállító busz szenvedett balesetet Csehországban

Súlyos közlekedési baleset történt a csehországi D1-es autópályán, Smrčné település közelében, október 11-én – tudatta a mukachevo.net hírportál.

Előzetes információk szerint a Rahó–Prága menetrend szerinti autóbusz sofőrje elaludt a volánnál, aminek következtében a jármű nekiütközött az előtte haladó kamionnak. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a busz hátuljában és a kamion pótkocsijában jelentős károk keletkeztek.

Az autóbuszon negyven utas tartózkodott, többségük kárpátaljai lakos. A balesetben egy személy megsérült, őt egy helyi kórházba szállították.

Kárpátalja.ma