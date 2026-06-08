Malinovszkij Törökországban folytatja pályafutását

Új klubban folytatja pályafutását Ruszlan Malinovszkij, az ukrán labdarúgó-válogatott középpályása. A Transfermarkt adatai szerint a 33 éves játékos szabadon igazolhatóként csatlakozott a török élvonalban szereplő Trabzonspor együtteséhez, amellyel hároméves szerződést kötött.

Malinovszkij azután vált klub nélkülivé, hogy lejárt szerződését az olasz Genoa nem hosszabbította meg. Az ukrán futballista az elmúlt három idényt a genovai csapatnál töltötte, és a 2025/2026-os szezonban meghatározó szerepet játszott az együttesben: 34 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, hat gólt szerzett, valamint három gólpasszt adott.

A donyecki Sahtar akadémiáján nevelkedett középpályás korábban a belga Genk, az olasz Atalanta és a francia Olympique Marseille színeiben is futballozott.

Új csapata sikeres idényt tudhat maga mögött: a Trabzonspor a török bajnokság harmadik helyén végzett, így indulhat az Európa-liga selejtezőjében, emellett elhódította a 2026-os Török Kupát is.

A klub keretében továbbra is szerepel az ukrán válogatott védője, Arszenij Batagov. Ugyanakkor a közelmúltban távozott a csapattól Olekszandr Zubkov, aki a görög AEK együttesénél folytatja karrierjét.

Kárpátalja.ma

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