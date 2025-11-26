Kárpátalján 50 híd van életveszélyes állapotban

Kárpátalja területén 50 híd minősül balesetveszélyesnek – derült ki a Kárpátaljai Terület Infrastruktúra-helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat megbízott vezetőjének, Ihor Fartusoknak a tájékoztatójából.

Fartusok elmondása szerint jelenleg több projekt előkészítése zajlik, azonban a háborús körülmények miatt a helyreállítás tempóját jelentősen befolyásolja a pénzhiány, a szakemberek hiánya, valamint az, hogy a vállalkozók gyakran nem tudják időben teljesíteni a feladatokat.

„Egy kisebb, legfeljebb 100 méteres híd felújítása is legalább 20 millió hrivnyába kerül. A teljes helyreállításhoz több milliárd hrivnyára lenne szükség” – fogalmazott.

Rosztyiszlav Pricak, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője közölte, hogy az elmúlt két évben 869 vizuális hídvizsgálatot végeztek, ezek közül 27 esetben részletes műszaki felmérésre is szükség volt.

A legkritikusabb állapotú hidak teljes felújításának becsült költsége eléri az 1,8 milliárd hrivnyát, ami a megyei költségvetésből nem fedezhető. A hatóságok ezért forgalomkorlátozásokat vezettek be:

a korábbi 40–70 tonnás megengedett terhelést több esetben 24 tonnára csökkentették,

bizonyos hidakon a forgalmat teljesen lezárták.

A legsúlyosabb állapotú hidakat bevonták a regionális közberuházási projektportfólióba, ami lehetővé teszi nemzetközi donorok, állami fejlesztési alapok és pályázati források bevonását.

A Kárpátaljai Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat 980 kilométernyi nemzeti és nemzetközi jelentőségű utat tart karban. Idén több mint 300 millió hrivnya állt rendelkezésükre.

A hidak terén is több helyreállítás zajlik vagy zárult le:

hídjavítás Szerednyénél,

a T-07-es úton Alsószinevér (Szinevir) és Felsőszinevér (Szinevirszke Poljana) között,

a Szarvasháza (Zsdenyijevo) közelében összeomlott híd újjáépítése (főként adományokból),

rekonstrukció Taracközön (Tereszva),

valamint munkálatok Vucskómező (Vucskove) közelében.

A tervek szerint az év végéig befejezik a folyamatban lévő hídhelyreállítási munkákat.

