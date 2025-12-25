Kárpátalján elítéltek egy tizenévest, aki iskolai tömeggyilkosságot tervezett

A Técsői járásban egy 14 éves középiskolás diák Columbine-jellegű támadásra készült, amelyet élőben akart közvetíteni a világhálón. A tragédiát végül külföldi hírszerző szolgálatok ébersége előzte meg, és a hatóságok időben be tudtak avatkozni.

A „Columbine-jellegű támadás” kifejezés az 1999-es Columbine-i iskolai lövöldözésre utal az Egyesült Államokban. A „Columbine-jellegű támadás”, az egy előre megtervezett iskolai tömeges támadásra utal, amelyben a diákok és tanárok ellen akarnak erőszakot elkövetni, gyakran nagy nyilvánosságot célozva.

A Novini Zakarpattya tájékoztatása szerint a támadást 2025 szeptemberére tervezte a fiatal lány. Terveit és a fegyvereiről készült képeket a Tumblr közösségi oldalon tette közzé.

A külföldi rendőrség vette észre a gyanús online aktivitást, majd azonnal továbbította az információt az ukrán hatóságoknak. Amikor a rendőrség házkutatást tartott, döbbenetes látvány fogadta őket: a fiatal már mindenre felkészült.

A nyomozás során kiderült, hogy a profi késekből és más hidegfegyverekből álló készletet internetes rendeléssel szerezte be, az anyja nevére, aki mit sem sejtett a csomagok tartalmáról. A cél világos volt: bemenni a saját iskolájába, megölni tanárait és diáktársait, miközben minden pillanatot élőben közvetít a neten.

A Técsői Járási Bíróság a legsúlyosabb törvényi kategóriába sorolta az esetet – terrorcselekmény előkészítése.

A bíróság döntése értelmében: a fiatalnak 5 év szabadságvesztést szabtak ki, amelyet 2 év próbaidőre felfüggesztettek. A feltételek között szerepel a probációs felügyelet, a lakóhelyváltoztatás tilalma, valamint kötelező „átnevelő” programokon való részvétel.

A helyi közösségben vita alakult ki: vajon két év próbaidő elegendő-e annak, aki tömeges gyilkosságot tervezett?

Kárpátalja.ma