Kárpátalján járt a Rákóczi Szövetség Mikulása

500 kárpátaljai óvodással találkozott a rákóczis Mikulás, aki váratlanul érkezett 10 óvodába és a ráti gyermekotthonba.

A Mikulás ajándékokkal lepte meg a gyerekeket többek között Tégláson, Gáton, Beregrákoson, Guton, Balazséron és a Ráti Szent Mihály Gyermekotthonban.

A Rákóczi Szövetség Mikulása az elmúlt években rendszeresen felkereste a kárpátaljai óvodákat, hogy személyesen adja át ajándékait a legkisebbeknek.

A Mikulás puttonyát a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) segítségével sikerült megtölteni.

Kárpátalja.ma

