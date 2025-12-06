Kárpátalján járt a Rákóczi Szövetség Mikulása
500 kárpátaljai óvodással találkozott a rákóczis Mikulás, aki váratlanul érkezett 10 óvodába és a ráti gyermekotthonba.
A Mikulás ajándékokkal lepte meg a gyerekeket többek között Tégláson, Gáton, Beregrákoson, Guton, Balazséron és a Ráti Szent Mihály Gyermekotthonban.
A Rákóczi Szövetség Mikulása az elmúlt években rendszeresen felkereste a kárpátaljai óvodákat, hogy személyesen adja át ajándékait a legkisebbeknek.
A Mikulás puttonyát a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) segítségével sikerült megtölteni.
Nyitókép: képernyőfotó: Forrás: Rákóczi Szövetség