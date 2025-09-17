Elismerő oklevélben részesült Katkó Andrea

Szeptember 17-én a Kárpátaljai Megyei Tanács elismerő oklevelét vette át Ungváron Katkó Andrea, az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatója.

Az örökbefogadás napját méltató rendezvényen a megye vezetői köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik felelősséget vállaltak az árva és a szülői gondoskodástól megfosztott gyermekek sorsáért.

„Tisztelet mindazoknak, akik örökbefogadóként és gondviselőként a háború alatt megnyitották szívüket és megosztották az árva gyermekekkel szeretetüket és lelki melegségüket”

– mondta Roman Szaraj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke.

Gratulálunk az elismeréshez!

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Református Egyház

Nyitókép: Facebook/Kárpátaljai Megyei Tanács