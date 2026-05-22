Katonákat állítottak elő rendbontás és fegyverhasználat gyanúja miatt Munkácson

Rendőrségi intézkedésre került sor tegnap este Munkácson, az Ivan Franko utcában történt incidens után, ahol két férfi a beszámolók szerint lövésekhez hasonló hangokat idézett elő.

A hatóságok tájékoztatása szerint a rendőrség értesítette a katonai rendészeti szolgálatot, mivel az érintettek katonai szolgálatot teljesítettek. A rendőrök a helyszínen szemtanúkat hallgattak ki, és sikerült azonosítaniuk az elkövetőket. A két férfit a közelben őrizetbe vették.

Az igazoltatás során egy, külsőre pisztolynak látszó tárgyat is találtak náluk, amelyet előzetesen hanghatást keltő (ún. riasztófegyvernek) minősítettek.

A helyszínre nyomozócsoport érkezett, a férfiak ellen a hatóságok a közigazgatási szabálysértésekről szóló törvény 173. cikke (garázdaság) alapján eljárást indítottak.

A rendőrség azt is közölte, hogy az esetet továbbították a katonai rendészeti szolgálatnak, mivel az egyik érintett katona önkényesen hagyta el alakulata szolgálati helyét.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →