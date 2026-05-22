Sz. Kárpáthy Kata: Tetőkön

Reflexiók Molnár István festményeire

maradtunk lerohadva tetőkön mohaként

szürke te szürke én szürke város amitől

létezünk szenvedünk lüktetünk naponta

felmászom elszívni egy prilukit beleolvadok

ködbe füstbe tűzfalakba villanydrótok

hálózatába nem fészkel csak kakukkmadár

kéménycsövek utáni élet nem létezik

bele akarom énekelni a hajnalba

hogy nyomorultul de mégis élek

köszönhetően az embertelen mennyiségű

olcsó kávénak és még olcsóbb ciginek

megint egy szokásos hétfő reggel

ma sem ért ide a színekkel teli megváltás

Forrás: Együtt folyóirat 2026/1

