Késes támadást akadályoztak meg egy kárpátaljai iskolában

Késes támadást tervezett egy 15 éves diák egy kárpátaljai iskolában. A rendőrség közbelépésének köszönhetően sikerült megelőzni a tragédiát – számolt be Ihor Klimenko belügyminiszter.

A közlemény szerint a diák késes támadást tervezett, és éppen akkor fogták el, amikor a hátizsákjában elrejtett fegyverrel próbált bejutni az intézménybe. A fiú eközben élő közvetítést folytatott az egyik online platformon. A rendőrség a brit hatóságokkal együttműködve jutott hozzá azokhoz az információkhoz, amelyek alapján időben lépni tudtak.

Klimenko kiemelte, hogy a kiberbűnözés elleni rendőrség elemezte az online adatokat, a bűnügyi osztály operatív intézkedéseket hajtott végre, a tanintézmény környékére pedig megerősített biztonsági szolgálatot vezényeltek.

Az akciónak köszönhetően a támadást sikerült megelőzni, a tanulók és pedagógusok biztonságban vannak.

A hatóságok szerint a diák az iskolatársait akarta megtámadni, és a történteket élőben közvetítette volna a közösségi médiában.

A nyomozás folyamatban van.

Kárpátalja.ma