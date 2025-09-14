Késések és útvonalváltozások a kárpátaljai vonatoknál

Az Ukrzaliznicja késésekről és útvonalváltozásokról számolt be számos személyvonat esetében a Kijev közelében lévő infrastruktúra károsodása miatt szeptember 14-én. A vasúttársaság szerint a szakemberek már dolgoznak a következmények elhárításán, de addig is fennakadások várhatók.

A kárpátaljai irányokat érintő járatok közül többnél 2–4 órás késéssel kell számolni:

Munkács – Kremencsuk: +4 óra 07 perc

Munkács – Poltava: +4 óra 07 perc

Csap – Kremencsuk: +1 óra 51 perc

Szumi – Rahó: +1 óra 40 perc

Ungvár – Kijev: +6 perc

Az Ukrzaliznicja arról is tájékoztatott, hogy több járat ideiglenesen kerülőútvonalon közlekedik.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy útjukat a késéseket figyelembe véve tervezzék.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net