Késsel és légpisztollyal támadt egy családra egy 17 éves fiú a Técsői járásban

Fegyveres rablás gyanújával vettek őrizetbe egy 17 éves fiút a Técsői járásban, miután a gyanú szerint betört egy család otthonába és pénzt követelt.

A támadás október 5-én éjjel történt Topcsino (Topcsine) településen. Az elkövető maszkban jutott be a házba, majd abba a szobába ment, ahol egy 27 éves nő, tízéves lánya és 52 éves édesanyja tartózkodott. A férfi késsel és pisztollyal fenyegette őket, és pénzt követelt.

Az 52 éves nő azonban felkapcsolta a villanyt, és megpróbálta lerántani a támadó maszkját. A férfi attól tartva, hogy felismerik, elmenekült. A család ezt követően értesítette a rendőrséget.

A nyomozók megállapították, hogy a 27 éves nő néhány nappal korábban tért haza külföldről, ahol hosszabb ideig dolgozott. A támadó felkutatásába szolgálati kutyával rendelkező rendőrt is bevontak. A kutya nyomot fogott, amely alapján a rendőrök eljutottak a gyanúsítotthoz, aki a sértettek 17 éves szomszédja volt.

A rendőrök lefoglalták a támadás során használt kést és pisztolyt, valamint a maszkot és más bizonyítékokat is. A fegyverről megállapították, hogy légpisztoly.

A fiatalt a büntetőeljárási törvény 208. cikke alapján őrizetbe vették, és ideiglenes fogdába helyezték. A nyomozók rablással gyanúsították meg: a Büntető Törvénykönyv 187. cikkének 4. része alapján a bűncselekmény lakóhelyre való behatolással, hadiállapot idején történt.

Az ügyben a Técsői járási rendőrség nyomozói kezdeményezték a bíróságnál a gyanúsított letartóztatásának elrendelését. A nyomozás folyamatban van.

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