Késsel sebesítette meg 80 éves apját egy huszti férfi

Súlyosan megsebesítette 80 éves édesapját egy 47 éves férfi Huszton. Az idős férfit vérző sérülésekkel találták meg otthonában, majd intenzív osztályra szállították.

November 2-án, körülbelül 16:40-kor egy huszti nő hívta a 102-es segélyhívót, mert a szomszédos házból egy férfi segélykiáltásait hallotta. A helyszínre kiérkező rendőrök hiába kopogtak és szólították fel a bent tartózkodókat az ajtó kinyitására, senki sem reagált, ezért kényszerrel behatoltak az ingatlanba.

A házban egy vérző, földön fekvő férfit találtak. Mellette egy agresszívan viselkedő, kést tartó személy tartózkodott. A rendőrök lefegyverezték és őrizetbe vették a támadót.

A nyomozás során kiderült, hogy a 47 éves férfi az áldozat fia. A két férfi között kialakult konfliktus során az elkövető késsel sebesítette meg 80 éves édesapját a karján, a lábán és az arcán.

A sérültet kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon ápolják. A gyanúsítottól biológiai mintákat vettek annak megállapítására, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →