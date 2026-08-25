Késsel sebesítette meg magát egy 1 éves kislány Kárpátalján

Időben érkezett a segítség ahhoz az 1 éves kislányhoz, akit késsel sebesítette meg magát otthonában – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat.

A gyermek az asztalról lerántott egy kést, amely véletlenül megsebesítette. A helyszínre a 104-es számú mentőegységet riasztották.

A mentősök szúrt-vágott sérülést állapítottak meg a gyermek gát tájékán. A szükséges elsősegélynyújtást követően a kislányt édesanyja kíséretében kórházba szállították.

A nyitókép illusztráció

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