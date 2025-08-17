Késsel támadt a toborzótisztekre egy férfi Harkivban

Megszúrt egy rendőrt és megsebesítette a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) három alkalmazottját egy férfi Harkivban – közölte a Harkiv Megyei Ügyészség a Telegramon.

A tájékoztatás szerint az incidens augusztus 14-én történt. A rendőr a toborzótisztekkel együtt értesítette a katonai szolgálatra kötelezetteket a mozgósítási folyamat részeként. Az okmányok ellenőrzése során a férfi hirtelen előrántott egy kést, és halántékon szúrta a rendőrt.

A támadó megsebesítette a TCK három alkalmazottját is: egyiküket a fején és karján, a másikat a fején és a kulcscsontján, a harmadikat pedig a törzsén vágta meg. A támadás után a férfi elmenekült, és megpróbált elrejtőzni a rendvédelmi szervek előtt.

A sérülteket jelenleg kórházban kezelik. A 36 éves férfi ellen feljelentést tettek két, vagy több hivatalos feladatot teljesítő személy meggyilkolásának kísérlete miatt.

Kárpátalja.ma