Késsel támadt ismerősére egy nő Beregszászban

Egy 43 éves nőt vettek őrizetbe Beregszászban, miután a gyanú szerint több késszúrással megsebesített egy 61 éves férfit, akivel nemrég ismerkedett meg.

Október 15-én 18:35-kor érkezett bejelentés a 102-es segélyhívó számra egy beregszászi lakostól, aki a szomszédos lakásból hallatszó veszekedésre lett figyelmes. A bejelentő szerint egy nő késsel megsebesíthetett egy férfit.

A helyszínre a Beregszászi Járási Rendőrség nyomozói és a mentők is kivonultak. A rendőrség megállapította, hogy a 61 éves férfinál vendégeskedett a 43 éves nő, akivel aznap este alkoholt fogyasztottak. Később összevesztek, a nő pedig felkapott egy konyhakést, és többször nyakon szúrta a férfit.

A sérültet kórházba szállították, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Állapota stabil.

A nő alkoholszondás vizsgálata 1,9 ezrelékes véralkoholszintet mutatott. A rendőrök a helyszínen lefoglalták a feltételezett elkövetéshez használt, vérnyomokat tartalmazó konyhakést.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és ideiglenes fogdába szállították. Az ügyben szándékos emberölés kísérletének gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás folyamatban van, az eljárást a Beregszászi Járási Ügyészség felügyeli.

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