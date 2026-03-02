Két 15 éves fiatal lopott autót Munkácson

Két 15 éves fiút tartóztattak le a munkácsi rendőrök, akik február 28-án éjszaka erőszakkal tulajdonítottak el egy autót, és fenyegetéssel kényszerítették a tulajdonost az autóból való kiszállásra.

A sértett elmondása szerint a két fiatal egyikének kérésére érkezett, hogy hazavigye őket. Amikor a fiúk beszálltak az autóba, az egyikük késsel fenyegette a nőt, aki erre kiszállt a járműből. Ezt követően a fiatal átvette a kormányt, és ismeretlen irányba hajtott a társával.

A rendőrök azonnal megkezdték a keresést, és a gépjárművet egy munkácsi szanatórium közelében, mintegy 15 kilométerre a várostól sikerült feltartóztatni.

A fiatalokat letartóztatták. Eljárás indult ellenük.

Kárpátalja.ma