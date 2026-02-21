Két autó ütközött Munkács közelében

Közlekedési baleset történt február 20-án a Munkács–Beregszász autóúton, Alsókerepec (Nyizsnyij Koropec) közelében – tudatta a zakarpattya24.com hírportál.

Egy Skoda Fabia és egy Opel Astra ütközött össze. A helyszínen tartózkodó szemtanúk szerint a Skoda sofőrje egy kátyút próbált kikerülni, miközben az Opel sofőrje előzésbe kezdett. A két jármű összeütközött, aminek következtében az egyik autónak leszakadt a kereke, a másik pedig az árokba csúszott.

Sérültekről nincs információ. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Kárpátalja.ma