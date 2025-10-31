Két eltűnt gombázót keresnek az Ungvári járásban

Egy nap alatt két eltűnt gombázóról érkezett bejelentés a mentőszolgálathoz – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

Október 30-án indult gombázni egy 1946-ban született mélyúti (Hliboke) férfi, aki valószínűleg eltévedt, és nem talált haza. Október 31-én 06:00 órától kezdődött a keresése, amelyben az ungvári és ilosvai mentőszolgálat munkatársai vesznek részt, valamint két drónt is bevetettek.

Ugyancsak tegnap veszett nyoma egy havasközi (Ljuta) férfinak, aki szintén gombázni indult. Az ő felkutatásában a viharosi és a volóci mentőszolgálat munkatársai vesznek részt, valamint egy drónt is használnak.

Kárpátalja.ma