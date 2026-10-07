Két ember sérült meg egy balesetben Nagymuzsalynál

Bursza Krisztina Közélet

Közúti baleset történt Nagymuzsalyban.

Előzetes információk szerint a balesetben két személy különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett.

Egyiküket súlyosabb sérülésekkel a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórházba szállították. A másik sebesült könnyebb sérüléseket szerzett, őt a mentősök a helyszínen ellátták.

A baleset okairól egyelőre nem közöltek információt, a hatóságok vizsgálják az esetet.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →