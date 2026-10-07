Két ember sérült meg egy balesetben Nagymuzsalynál
Közúti baleset történt Nagymuzsalyban.
Előzetes információk szerint a balesetben két személy különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett.
Egyiküket súlyosabb sérülésekkel a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórházba szállították. A másik sebesült könnyebb sérüléseket szerzett, őt a mentősök a helyszínen ellátták.
A baleset okairól egyelőre nem közöltek információt, a hatóságok vizsgálják az esetet.
A Novini Zakarpattya nyomán.
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