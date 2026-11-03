Két férfit tartóztattak le kábítószer-kereskedelem gyanújával Ungváron

Két, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit vettek őrizetbe a hatóság munkatársai – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata november 3-án.

A nyomozás adatai szerint egy 53 éves ungvári férfi metamfetamint szerzett be, 46 éves, Ungvár környékéről származó társa pedig a szer terjesztésével foglalkozott.

A két férfi korábban is többször a rendőrség látókörébe került. Egyikük az elfogásakor óvadék ellenében volt szabadlábon egy olyan büntetőeljárásban, amely a katonai alakulat önkényes elhagyásával kapcsolatos. Az 53 éves feltételezett beszállító ellen pedig kábítószer-kereskedelemmel összefüggő ügyekben jelenleg is bírósági eljárások folynak.

A bűnügyi rendőrség munkatársai dokumentálták a gyanúsítottak pszichotróp anyaggal folytatott kereskedelmét. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy az értékesített szer metamfetamin volt.

A rendőrök a gyanúsítottak és feltételezett társaik lakóhelyén, valamint járműveikben is házkutatást tartottak, a bíróság által kiadott engedélyek alapján. Az akcióban a KORD különleges egység tagjai és a Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság kutyás szolgálatának munkatársai is részt vettek. A házkutatások során metamfetamint, marihuánát, ecstasyra hasonlító tablettákat, csomagolóanyagokat, mintegy ezer lőszert és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. A lefoglalt anyagokat szakértői vizsgálatra küldték.

Mindkét férfit ideiglenes fogdába helyezték. Ellenük büntetőeljárás indult. A bíróság előzetes letartóztatásukat rendelte el, óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés lehetőségével.

A nyomozás tovább folytatódik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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